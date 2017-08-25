〈北部〉國際風箏節明登場 8國風箏競飆

2017-08-25

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹漁港國際風箏賽場已完工，明、後兩天（廿六、廿七日）將舉辦國際風箏節，除有特技風箏表演，還有台、美、德、日、韓、泰、馬來西亞和新加坡等八個國家的風箏展示，超過百名風箏好手同場競技。

市府產業發展處長翁義芳說，本週六、日下午三點開始舉行的國際風箏節將有yoyo家族、偶偶偶劇團等親子劇場表演，還有環保愛地球風箏兌換活動，持五張廢光碟或五顆廢電池，就可兌換國際風箏節主題限量DIY風箏一份，每天限量一百份。

現場除有特技風箏表演，並將以「海底總動員」、「侏儸紀公園」、「瘋動漫」等主題升起飛天翼手龍、海綿寶寶、蜘蛛人等數十種造型風箏，也會有大型軟體風箏、串型風箏、夜光風箏在天際紛飛。

新竹市長林智堅說，過去新竹漁港環境欠缺整理，海岸周邊鋪設大片柏油並有沙堆堆積，且堤防阻隔人與海，民眾來到漁港卻無法親近大海，相當可惜。

市府共投入四千八百六十萬元打造風箏賽場，重整地形地貌，鋪設八公頃的景觀大草坡，民眾可漫步草地，順著緩坡上到堤防觀賞海天一線天然美景。

林智堅昨天為活動宣傳，邀請民眾參加國際風箏節，啖海鮮、放風箏，並與風箏達人升起超過廿米高的「鯨鯊風箏」，宣告國際風箏節啟動，現場也升起海綿寶寶等各式吸睛造型風箏。八十一歲的楊永沂當場放起自製的哈利波特環保風箏，讓南寮新竹漁港天際色彩繽紛。

林智堅說，兩年多來市府投入五億元經費打造新竹漁人碼頭，整頓南寮港區，未來將持續投入六點七億元，全面提升漁港設施，包括舊港改善工程、南寮運動公園、親子沙灘、南寮大道，提供市民優質休閒環境。