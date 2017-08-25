〈北部〉人口激增 市府擬增設2局1處

2017-08-25

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市升格二年多以來，市府各單位員工從第一年的三萬七三二九人，至今年已達三萬九二一三人，市長鄭文燦指示副市長游建華邀集相關局處，研議調高員額編制及預算，他說，若報請行政院人事行政總處及銓敘部核定順利，市府將籌設「捷運工程局」、「資訊科技局」，並在農業局增設「海岸管理處」，落實海岸管理。

鄭文燦指出，桃園市升格至今，人口增加了十一萬兩千七百多人，是全台人口成長最快速的地方，已達二一七萬一千餘人，相信要達到二百五十萬人的規模指日可待，因應人口快速成長，市府的交通、教育、環保、公共衛生、社福等施政計畫也需要配合調整。

捷運工程處升級為捷運工程局

鄭文燦說，依規定人口超過二百萬以上的直轄市，可以設立卅二個一級單位，因此市府可再成立二個新局處，目前考慮將捷運工程處升級為捷運工程局，推動桃園捷運發展。

他表示，台北市政府已成立資訊局及「智慧城市專案辦公室」，而正全力推動「亞洲．矽谷」及「智慧城市」計畫的桃園市政府，相關業務量逐漸增多，因此考慮籌設「資訊科技局」。

鄭文燦說，桃園是工商大市，市政府更需落實環境保育，環保局先前已公布「桃園市海岸生態保護白皮書」，因此研議在農業局轄下增設「海岸管理處」，落實對許厝港濕地、草漯沙丘、觀新藻礁、新屋石滬、竹圍及永安漁港與海岸的政策管理。