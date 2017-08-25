〈北部〉「太魯閣」進花蓮站 210米牆搶先看

2017-08-25

〔記者王峻祺／花蓮報導〕太魯閣國家公園是國內外遊客走訪花蓮必遊景點，太魯閣國家公園管理處（簡稱太管處）今年與花蓮火車站合作，將總長兩百一十公尺的地下道牆面，打造成太魯閣主題展示館，民眾只要一下火車，就能一窺太魯閣最具特色的山水生態與人文美景。

4大主題單元一下火車就看到

「走進太魯閣」主題展設立在花蓮火車站第三月台後站大廳區的地下道內，展示施作全由太管處規劃設計，台鐵負責設施用電與維護，左右兩側牆面的內容策畫，主要以公路及時間序為主軸，涵蓋「山水太魯閣」、「繽紛太魯閣」、「人在太魯閣」及「看見太魯閣」單元。

太管處副處長張登文說，將介紹太魯閣的圖文展示設施，沿伸到花蓮火車站，是希望遊客一下火車，就能欣賞到太魯閣的美麗景色，提前獲得相關旅遊資訊，另也能在離開花蓮前，再次從展覽中回味遊程美景，對太魯閣留下美好的印象。

他說，中橫與蘇花公路都是造訪太魯閣國家公園最主要的道路，民眾依循公路就能從海岸到高山、低海拔到高海拔，欣賞到國家公園內最豐富的自然生態與人文美景，其中展示區中的「繽紛太魯閣」，就是介紹橫跨海拔山林間的多樣生態系物種。

「山水太魯閣」以公路沿線景點與步道為主，並將圖片嵌入不規則、具有太魯閣特色的岩石形狀設計框內，讓展示版面顯得更加活潑；「人在太魯閣」採時間為軸線，依序呈現「太魯閣族」、「百年古道」等內容；位於後站大廳牆面的「看見太魯閣」，則將太魯閣景點生態影像融合縮放在大型牆面上，作為整體展覽的圖文回顧。