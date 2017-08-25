〈北部〉苑裡爭議菁華地 首度標售流標

2017-08-25

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮公所，計畫出售通霄警分局苑裡分駐所旁一塊菁華地，一度引起爭議，甚至有不少民眾到苑裡鎮代表會陳情，苑裡鎮公所與菁華地承租戶協調後，確定將現有建築物與空地分割，昨天首度標售，不過無人問津，流標收場。

該菁華地緊鄰菜市場，原本面積約兩百卅坪，不過苑裡鎮公所計畫標售後，引發不少鎮民關切，呼籲「保留菁華地」。菁華地上原有建築物的承租戶甚至前往鎮代表會請願，提起人民請願案。

鎮公所與承租戶經過多次協商，鎮代會要求必須在沒有爭議情況下鎮公所才能出售，最後苑裡鎮公所決定把鎮有地的空地與建築物、畸零地分割，共分割出約一百四十坪空地，昨天首度標售。

苑裡鎮公所曾指出，為了活絡財源，在目前市價正高時標售對苑裡鎮民才有利。目前該菁華地先充當鎮公所的巡迴巴士的停車場，苑裡鎮公所認為過於浪費，所以才規劃標售，可惜首度招標就流標收場。

苑裡鎮公所表示，原本想利用標售土地所得，作為其他後續建設案的經費或是中央補助款的配合款等。

不少民眾認為，標售鎮有地是地方大事，且該地段處於鬧區，鎮公所若要標售必須先提出整體規劃與遠景。

也有鎮民指出，如果鎮有地賣出後，可引進其他商家進駐，吸引更多人潮，對苑裡鎮整體發展也更好，不過鎮公所需要善盡規劃職責。