〈北部〉竹客調度站規畫商辦 上看4億產值

2017-08-25

預計創造三百個就業機會

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市政府提出大車站計畫，獲行政院納入前瞻基礎建設計畫，並補助一千兩百萬元進行可行性評估研究，在地客運業者、計程車駕駛業職業工會對此支持，新竹客運並將與市府合作，把位在新竹火車站旁的調度站現址，朝商業設施方向規劃，預計創造三百個就業機會及四億元產值。

市府交通處表示，新竹火車站每天平均逾四萬人次使用，新竹轉運站每天也有五千到八千人次搭乘，民眾對大眾運輸需求高，大車站計畫將在鐵軌上方建設「跨站平台」縫合前後站，也將進駐商業、休閒、藝文等產業，同時整合大眾運輸，讓民眾無縫轉乘，並透過都市計畫，促進周邊土地活化利用。

市府都市發展處表示，新竹客運調度站約有九百多坪土地，未來將與市府合作，透過都市計畫變更，規劃為三千五百坪樓地板面積的商業設施，預計創造三百個就業機會、四億元產值，帶動新竹火車站周邊商業發展，創造車站商圈。

市府交通處長倪茂榮表示，大車站計畫將以新竹火車站為核心，向兩側延伸，前站為新竹之森，後站為頂竹圍、汀埔圳、博愛街、新竹公園綠廊，將串聯形成「新竹之翼」， 讓新竹市脫胎換骨。

而「跨站平台」則可縫合前、後站，整合公路客運、市區客運、計程車、YouBike等，翻轉城市軸線，為市民提供最完整的運輸路網。

新竹客運副總經理黃文義說，新竹客運在車站前設有兩個公車調度站，共有十七條公路客運路線、四條市區公車路線，每天發車約兩百八十到三百班次，搭載人數每天有五千八百人次到六千兩百人次。部分空間出租作為超商、機車保管場，土地使用效益有限。新竹客運支持大車站計畫，願意和市府合作，以達更佳使用效益。

此外，苗栗客運在新竹市擁有六條公路客運路線、一條市區客運路線，每日發車近一百班次。苗栗客運課長唐順峰表示，大車站計畫規劃鐵路及大眾運輸無縫轉乘，有助於優化公共運輸網路，樂觀其成。