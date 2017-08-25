〈北部〉竹圍魚鱻節 週六免費牽罟、藝人同樂

2017-08-25

〔記者謝武雄／大園報導〕桃園區漁會將於廿六、廿七日在漁業綜合大樓旁廣場舉辦竹圍「魚鱻節」，漁會昨天舉行宣傳記者會指出，「魚鱻節」推出親子DIY、「牽罟」傳統漁法體驗、魚苗放流、新鮮魚貨拍賣等，廿六日的晚會，邀請知名藝人與民眾同樂。

竹圍魚鱻節已邁入第十四屆，活動從廿六日下午兩點開始，有魚苗放流、親子DIY、免費品嚐以及「牽罟」、騎馬體驗；廿六日的晚會邀請藝人高向鵬、方怡萍、丁國琳、一綾、王中平、陳零九與「品客幫」、「胡鬧一番」等團體與民眾同歡。

出席宣傳活動的有市府農業局主任秘書江富貴，桃園區漁會理事長謝仁江、總幹事陳義成、常務監事王清島等人；江富貴說，竹圍漁港每逢假日遊客絡繹不絕，漁會每年暑假舉辦竹圍「魚鱻節」活動，可凝聚在地漁民向心力，也行銷竹圍魚貨，讓各地的民眾更加認識竹圍漁港。

他說，市府積極推動竹圍漁港工程建設，包含南岸積砂改善、竹圍漁港舊漁會及竹圍漁港旅客服務中心拆除與周邊改善工程、竹圍漁港北岸整體景觀工程、上架場、竹圍漁港薄膜天幕設置工程、竹圍漁港造林及景觀綠美化計畫等，要將竹圍漁港打造為桃園的「漁人碼頭」。

​謝仁江說，歡迎民眾於週六、週日來竹圍漁港大啖海鮮、聽音樂、吹海風、搶購喜歡的魚貨，也能體驗傳統「牽罟」捕魚方式。