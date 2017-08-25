〈中部〉中科西向聯外道完工 紓解花博車潮

2017-08-25

〔記者張軒哲／台中報導〕「邁開花博第一哩路！」台中世界花卉博覽會重要聯外道路工程之一「中部科學工業園區后里園區—西向聯外道路開闢工程」完工，東起后科路三段，西至眉山路，全長九百公尺，路寬由原十九公尺拓寬至四十公尺，市長林佳龍說，希望透過花博帶動地方建設，打造花園城市。

「中部科學工業園區后里園區—西向聯外道路開闢工程」跨越國道一號，一○四年八月開工，今年七月竣工，昨由市長林佳龍主持完工祈福典禮，通車後可紓解花博期間的車潮及人潮，串聯中科后里園區與后里、大甲，也提高中科后里園區高產值貨物的運輸效率。

居民郭建忠表示，跨越國道一號橋面拓寬後，行車更順暢，讓大甲、外埔、月眉地區居民到后里交通更便捷，但下橋到了甲后路，礙於土地徵收問題，路面縮減，希望市府可以藉由花博聯外道，讓后里交通越來越好。

林佳龍指出，預估花博期間有千萬人次參訪，針對中科后里園區東西向聯外道路橋樑段，市府投入一億九千多萬元興建，此道路跨越國道一號，施工難度較高，期待通車後為地方帶來繁榮。

市府建設局長黃玉霖表示，這條道路因跨越中山高橋樑段，是採鋼箱樑橋，為避免施工期間造成國道一號行車危險，施工團隊有七天於晚間十點至隔天清晨六點進行鋼箱樑吊裝及密鋪式防護板拆裝作業，施工涉及眾多管線，與台電、中華電信、中油、自來水公司等不同單位辦理會勘協調，使工程得以順利完成。