〈中部〉搶救力行產業道 投縣擬砸5500萬

2017-08-25

〔記者佟振國／仁愛報導〕為了搶救有「全台最爛道路」之稱的南投縣仁愛鄉投八十九線力行產業道路，縣府計劃投入約五千五百萬元，完成全線道路坑洞修補、六大崩塌地路面鋪設預鑄混凝土板及貨櫃加勁工法測試等三大目標，中長期則推動紅香至翠巒替代道路，未來產業運輸、居民通行盼能有效分流，確保道路能夠長期使用。

縣長林明溱昨率工務處長陳錫梧、原民局長張子孝等人行全線會勘，其中力行村馬烈霸部落至翠巒部落約廿公里的崩塌情形及路況最險惡，縣府決定投入約五千五百萬元進行改善。

林明溱表示，預計三千萬元進行全線道路坑洞修補，並非遇洞補洞，而是視狀況鋪設水泥或柏油路面，並改善排水溝或加強清淤，避免道路積水，其次二千萬元用在六大崩塌路段路面鋪設強度更佳的預鑄混凝土板，若遇路面下陷，只須吊起混凝土板重新夯實路面即可繼續使用。

林明溱強調，公路總局曾在阿里山公路、新中橫公路嚴重崩塌路段採用貨櫃加勁工法，支撐路基效果不錯，縣府計劃選在力行產業道路十四．五公里翠巒路段進行測試，經費約五百五十萬元。

至於紅香部落至翠巒部落的替代道路，總經費大約七億元，縣府爭取行政院公共工程委員會保留六大崩塌地的預算，轉為開闢替代道路，也希望中央前瞻計畫能夠支持，未來再由紅香延伸至瑞岩，經過北港溪谷直達新生村，給投八十九線沿線居民另一條安全回家的路。