〈中部〉大埔截水溝堤岸 彰市爭設南外環道

2017-08-25

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市南區欲往國道一號高速公路的車輛，近年來受中山路交通流量日益增多影響，經常在中央路和中華西路等交通要道上造成堵塞，形成交通瓶頸，市長邱建富昨天宣示，將透過生活圈道路的名義向中央爭取補助，在大埔截水溝堤岸道路興建「彰化市南外環道」，可望能有效紓解車流。

有關大埔截水溝規劃作為彰化市南外環道的闢建案，起點為省道台十九線彰水路，終點為彰化市中興路，全長約四千五百公尺，初估闢建經費約需二十四億二千多萬元，未來興建方式包括懸臂、高架、平面與箱涵等施工法綜合併用。

昨天邱建富偕同縣議員林世賢、市民代表楊富鈞等人赴大埔截水溝堤岸道路會勘，邱建富強調，為了解決花壇鄉、彰化市南區銜接國道一號高速公路的交通壅塞問題，並促進區域繁榮發展，確有必要闢設南外環道。

邱建富與林世賢都指出，南區一帶包括中興路、大埔、延平里、延和里、南瑤里、南興里等地，以及往南靠近彰化市的花壇鄉等地區的車輛，車流量非常大，欲前往國道一號高速公路彰化交流道或往彰鹿路、彰水路等道路，常會在中央路與中華西路造成交通堵塞，上下班尖峰時間更為嚴重。

為解決此一瓶頸，他們都認為有必要新闢彰化市南外環道作為紓解的替代道路。

林世賢指出，大埔排水溝興建於前彰化縣長黃石城任內，對南區排水有相當貢獻，但其堤岸道路目前已不敷交通需求，利用大埔截水溝堤岸道路闢建南外環道的工程，相當重要，盼縣府協助盡速向中央爭取補助。