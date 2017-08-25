〈中部〉月老打擂台 日月潭「廟」趣橫生

2017-08-25

文武廟月老神尊 從杭州分靈

〔記者劉濱銓／南投報導〕再過幾天就是七夕情人節，日月潭知名月老廟龍鳳宮，前來拜月老的民眾特別多，成為潭區拜月老的首選，惟同樣位在潭區的文武廟，上月則從中國杭州分靈迎來月老神尊，駐廟一個月來陸續吸引信眾上門求姻緣，頓時讓潭區變成有兩座月老廟，互別苗頭較勁意味濃厚，也將掀起一場月老爭霸戰。

九二一大地震前，位在日月潭中央的光華島（現為拉魯島）有座月下老人亭，供遊客參拜求姻緣，但地震後月老廟被震壞，月下老人就移至湖畔的龍鳳宮供奉，由於月老籤詩靈驗頗獲好評，之後便成為潭區知名的求姻緣勝地。

而文武廟是日月潭觀光廟宇，文殿主祀孔子，武殿則是關公與岳飛，長久以來就是遊客到潭區的必遊名勝，但因名氣太響亮，也讓許多遊客誤認為該廟就是祀奉月老的廟宇，對此廟方也會熱心指引前往龍鳳宮。

惟近年廟方考量既有信眾多為年長者，為讓到此參訪的年輕人也有樂於參拜的神尊，才透過南投縣長林明溱牽線促成，前往中國最具歷史代表的月下老人廟宇、杭州慈雲嶺老玉皇宮，將創建於南宋時代的月下老人，分靈神尊到文武廟，預計九月廿八日進行安座儀式。

文武廟表示，長期觀察遊客需求，為了讓到該廟的信眾也能求得好姻緣，才會分靈月老神尊，而縣長林明溱則是鼓勵結婚生育才協助促成，現在有了月老加持，可望增加與香客互動，並活化潭區觀光動線，目的是要擴大來客，與分食月老信眾無關。

龍鳳宮原有月老 香客多肯定

龍鳳宮則說，對文武廟迎來杭州月老樂觀其成，並不擔心瓜分效應，畢竟參拜都是隨香客意願，跟姻緣一樣強求不來，且因該廟月老是從日月潭吸取日月精華移至潭區供奉，不僅是正港潭區月老，也相當靈驗，才會吸引那麼多人來祭拜，甚至連求感情復合成功的情侶也來送花答謝，神威顯赫可見一斑。