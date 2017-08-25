〈中部〉「食」援特搜隊 總舖師隨訓辦桌

2017-08-25

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣特種搜救隊、義勇特種搜救隊的成員，日前到內政部消防署訓練中心進行三十六小時不間斷救援訓練，如坍塌下水道搜救及各種破壞、切割等科目，很耗體力，二十七歲布袋鎮民林塏翰自願擔任隨隊總舖師，為大家煮好料，連避風塘炒蟹、佛跳牆等辦桌菜色都上桌，是全員的膳食後盾，獲讚「你是我兄弟」。

林塏翰投入餐飲業學習廚藝，二十四歲成為總舖師，去年二月六日高雄美濃大地震造成台南維冠金龍大樓倒塌，救難人員沒日沒夜的搜救，他見狀也想出一份力，帶著大鍋子到災區「義煮」，提供餐點給救難人員，結識嘉縣義勇特搜隊長呂文正。

呂文正說，以往訓練期間都以太空包、泡麵果腹，好一點是吃便當，這次行前與林塏翰聊到此事，林慨然答應幫隊員供應膳食，且為準備約五十人份兩天一夜食材，還開來冷凍車，晚上就睡在車上。

林塏翰大展手藝，料理出鴨肉羹、糖醋鱸魚、佛跳牆等，隊員嘗了笑說，就像航海王的草帽海賊團，嘉縣特搜隊也有「香吉士（隨團廚師）」，有夠幸福，其他縣市消防隊從沒看過訓練時有辦桌，羨慕地說「嘉義後勤也辦太好」。

林塏翰說，消防人員是救難英雄，為他們做菜只是用發揮專長，九月二十一日消防署舉辦全國搜救訓練時，也將前往為消防弟兄盡力。