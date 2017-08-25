〈中部〉準台大生寫信 感謝張奶奶助學11年

2017-08-25

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義縣海區中低收入戶學子「小琪」（化名），從國小一年級就接受台灣世界展望會資助人經濟支持，今年高中畢業，考取台灣大學農藝學系，即將北上求學，昨天寫信「謝謝張爺爺跟奶奶對我的關心，我會努力，不讓你們失望，也希望你們能為我感到驕傲」，奮發及感恩的表現令人動容。

七旬張奶奶說，丈夫過世後，她延續他生前照顧貧童的胸懷，仍資助小琪，彼此十一年來未曾謀面，但藉由信件往來，分享生活點滴，勉勵小琪不被困境打倒，終有出頭天的一天；小琪國中時參加版畫創作比賽得獎，除寫信分享榮耀，還寄來得獎作品，讓他們覺得既開心又感動，至今收藏著作品。

用功讀書回報恩情

「我會用功讀書來回報恩情。」小琪表示，每封信上都透露出他們對她就像孫女一樣的關心，家裡有一片菜園，她常幫忙種菜，讀農藝系是興趣，畢業後希望從事農業生物科技相關行業。

世展會彰雲嘉辦事處主任王昶評說，小琪有一個就讀國中的妹妹，父親是小兒麻痺患者，母親是中國裔新住民，母親每天清晨四、五點起床工作，月收入一萬多元，世展會資助人的教育支持，減輕小琪一家在教育費用上的重擔，期盼更多民眾響應「資助兒童計畫 」、「國內助學行動」，詳洽05-2310379。

另，新學年開學在即，嘉義家扶中心新學期助學金將發出四百七十六萬元，尚有近五十萬元的缺口，嘉義市東區義消分隊長、青年創業協會輔導會會長羅崑龍，經營海產餐廳廿餘年，大雅路分店日前開幕，獲得親友致贈蘭花、發財樹等盆栽，他得知家扶的助學希望工程需要挹注，就將盆栽全數捐給家扶義賣。

嘉義家扶中心主任沈明彥說，載回四十餘盆盆栽，每盆標價五百、八百或一千元不等，詳洽05-2812085。