〈中部〉太熱！ 蔬菜減收 烏魚子防曬傷

2017-08-25

〔記者黃淑莉、陳燦坤／雲林報導〕今年夏天高溫屢創新高，蔬菜也遭「火燒心」生長受阻，產量較去年同期減少二、三成；沿海民眾也擔心溫度太高將烏魚子曬傷，還搭紗網防曬。

青菜火燒心枯死 量減三成

二崙蔬菜產銷班長陳順安指出，今年夏天特別熱，六月戶外溫度即卅五、六度，蔬菜生長不順、管理困難，油菜、青江菜播種發芽後，莖（心）疑因過於炎熱整株乾枯「火燒心」，只剩兩片母葉，沒幾天整株植株枯死，就算沒死也無法收成，「火燒心」比例太多，收成後不符成本，許多菜農只好整片耕鋤重新播種。

二崙鄉農會祕書吳曜宇表示，今年蔬菜發生「火燒心」情況特別嚴重，蔬菜品質不佳，整體收成量較往年夏天減少約二、三成，往年夏天二崙葉菜產量每天約五十公噸，今年平均每天約四十公噸，甚至只有三十幾公噸。

西螺果菜市場表示，入夏後頻繁出現高溫，氣候過於炎熱高溫且多濕，蔬菜生長不順且易有病蟲害，加上六三水患後復耕不易，到貨量較去年減少約一百公噸，所以今年夏天蔬菜交易行情維持高檔。

青蔥及非當季的芹菜也是氣候太炎熱栽種不易導致量少價揚，去年同期青蔥批發價每公斤卅三元，昨天一一○元；芹菜去年同期約六十元，如今一二八元。

曬烏魚子趕不得 遮網降溫

新鮮烏魚子經過醃漬需要曬乾，今夏氣溫屢創新高，許多民眾認為養殖業者應該開心曝曬時間可以縮短，實則不然；林姓養殖業者表示，烏魚子曝曬有一定進程，天氣好需六到七天，現在氣溫一再飆高，非但沒有幫助，烏魚子反而可能因曝曬過度，以致無法呈現可口的金黃色。

為了防止烏魚子曝曬過度，林姓業者還在烏魚子曬場搭起一片綠色紗網防曬，約可降低三到四度，不過正午還是得將烏魚子取下存放在室內，待下午繼續曝曬。