〈中部〉太平連2天跳電 大樹碰高壓電線惹禍

2017-08-25

〔記者陳建志／太平報導〕太平區成功路接連兩天發生跳電，雖然僅數秒，卻造成附近工廠的CNC、銑床機台燒壞，每台修復費高達七、八萬元，讓廠商氣得跳腳，懷疑是電力不足出現跳電，立委何欣純昨安排會勘，台電巡查發現是兩處私人所有的樹木太高大，樹枝碰觸高壓電線（見右圖，記者陳建志攝）導致短暫跳電，已緊急派人修剪枝葉。

立委何欣純表示，太平成功路廠商陳情說，接連二天下午出現跳電，造成機台IC板燒壞停機，嚴重影響工廠運作，因電力穩定對中小企業聚集的太平、大里很重要，若是台電疏失需負起賠償責任。

當地一家精密工業公司許姓廠長指出，廿二日、廿三日下午三點多，突然出現跳電，雖不到十秒就復電，但瞬間送電的電壓衝擊，造成工廠內CNC、銑床機台燒壞，其中CNC機台的IC板和記憶體燒壞，光修復費就要近八萬元，懷疑是電力不足造成跳電。

台電市區巡修課長賴瑞堂表示，巡查發現成功路四十五巷口土地公廟附近，有兩處私人所有的樹木生長茂盛，因樹枝碰觸高壓電線才造成跳電，類似狀況一般停電五秒系統就會自動送電，除非連續送電三次狀況仍無法排除才會斷電，已立刻派人修剪。

賴瑞堂說，因屬外物碰撞造成跳電，並非台電疏失，無法賠償用戶損失，建議在機台加裝「電磁開關」，碰到斷電機台就會自動關閉，需人力重開才會運作，就能避免瞬間的電壓衝擊造成機台燒壞。