〈中部〉（雲林）17年廢墟 斗六祥瑞大樓最快年底拆除

2017-08-25

〔記者林國賢／雲林報導〕九二一大地震後淪為廢墟的斗六市祥瑞大樓完成協議價購，進入第二階段強制徵收，最快年底即可完成產權轉移，展開拆除與綠美化作業，解決延宕十七年爭議。

位於斗六市雲林路二段、鎮西路交會路口的祥瑞大樓，九二一大地震時前棟受損傾斜判定危樓拆除，後棟雖未被判定危樓，但因水電等維生設備與前棟共構，住戶無法續住，閒置荒廢淪為廢墟。

鄰近住戶表示，祥瑞後棟門窗幾乎全被偷盜，這幾年淪為野鴿子、遊民棲身處，更曾發生命案，成為當地衛生、治安死角，若能順利拆除改建，對地方是一大福音。

雲林縣警察局後勤科表示，祥瑞大樓原住戶有一百廿三人，已有七十四人完成價購，支付一億三千多萬，另有四十九戶因產權、債權等問題，無法或不願意參與價購，將辦理強制徵收，十月送內政部審議，應可通過，最快年底全部產權可順利轉移。

鐘姓業主表示，九二一大地震造成許多人一輩子打拚購屋瞬間化為烏有，也是他們心中的痛，祥瑞被迫閒置更讓人無奈，他們四處陳情求助，希望能夠早日解套，卻足足等了十七年。

縣府新聞處長張凱傑表示，縣府已籌措八百廿萬元經費，年底取得所有產權後將安排大樓拆除及綠美化，後續再籌措經費興建斗六分局與縣府第二辦公室，未來與社口水岸園區區段徵收、雲林溪掀蓋及水岸公園逐一完成，打造斗六的新風貌。