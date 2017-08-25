〈中部〉（嘉縣）朴子刺繡文化館 臉書4年未更新

2017-08-25

〔記者曾迺強／嘉縣報導〕嘉義縣部分鄉鎮市「地方文化館」肩負發展觀光、推展藝文重任，善用網路宣傳應可事半功倍，但有民眾發現朴子市刺繡文化館臉書粉絲專頁已四年未更新，中埔鄉嘉檳文化館專頁則僅一百四十八人按讚追蹤，「比一個村的人口還少」，認為公所未積極營運及宣傳。

刺繡文化館民國九十二年獲行政院補助修建，是嘉縣刺繡文化推廣中心，展示鄉親一針一線刺繡的布畫、衣飾等近百件作品，粉絲頁三百三十六人加入，最近一則訊息為一○二年八月四日「開元路刺繡門牌」作品介紹。

朴子公所︰加強宣傳管理

朴子公所民政課長林國彰回應，刺繡館原由民間社團代管，年初收回後，昨受訪才知粉絲頁多年未更新，今起強化網路宣傳與管理。

中埔鄉立圖書館長林瑞煌說，嘉檳文化館九十七年成立，介紹檳榔產業文化，後因產業萎縮，轉型地方藝文展覽空間，粉絲數不多的確使宣傳效果打折扣，將鼓勵參觀者用手機加入粉絲頁，增加人氣。

溪口鄉代理鄉長孫維聰說，溪口文化生活館臉書每週發布數則圖書借閱、民俗活動、藝文展演資訊，活動摺頁會印館的粉絲頁QR Code，兩秒鐘掃描即可加入，在「藝陣文化節」等活動推出按讚送小禮物，公所人員常在個人臉書分享館的貼文，兩年來有近七百人加入。

鹿草鄉長楊秀玉表示，鹿草鄉立圖書館暨鹿仔草民俗文化學堂粉絲頁，每週發布說故事活動的師生趣味互動，以輕鬆語句介紹編織、捏陶等課程，吸引家長點閱、分享，六年多來有一千多人按讚。

可分享地方文史與小故事

民營的新港香藝文化館轉型的新港香藝文化園區，粉絲頁除轉貼媒體報導，也有製香知識、問候粉絲的「長輩圖」，更以兒歌介紹園區的駱駝裝置，詼諧有趣，現有近四千二百人按讚加入；民雄文教基金會執行長、前嘉義市文化局長賴萬鎮建議，地方文化館可蒐羅分享在地小故事，讓網友認識地方文史，增加瀏覽、貼文、按讚的機會。