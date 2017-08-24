〈南部〉揮毫寫世大運 交換學生鮮體驗

2017-08-24

〔記者劉婉君／台南報導〕世界大學運動會如火如荼進行，故宮博物院配合世大運，展出古代運動書畫，台南出身的意象書法家陳世憲則帶領弘光科大來自七個國家的交換學生，以世大運及韻律體操為發想，揮毫寫下「世大運」，讓國際大學生體驗沒有國界的書法書寫藝術，也為在競技場上拚搏爭取勝利的選手們加油。

來自日、非、泰、印尼、越南等七個國家的交換學生中，除了日本學生認識漢字，其他國家的學生完全不識漢字，陳世憲先花廿分鐘，讓學生記住「世大運」三字，再播放韻律體操的比賽影片，引導學生從韻律體操的器具，包括環、球、彩帶、雙棍等，以及選手的神情與肢體動作去聯想，最後再一起寫下「世大運」。

陳世憲指出，許多學生起初感到疑惑「書法和世大運有什麼關係？」「為什麼不是從點線開始，而是造型？」直到作品完成，眾人才恍然大悟，開心與作品合照。師生發想的「世」由一半的球和環組成；「大」是在場上穿紅色衣服跑的人；「運」的中間是球，上下是兩支短棍，上面的弧線也是一半的環，辶字邊則是彩帶。

陳世憲說，對不認識漢字的國際學生來說，書寫很難，但藉由造型卻變得很有趣，世大運是台灣目前最大的運動盛事，上課的大學生和參賽的選手年紀又相仿，因此以世大運做為書法書寫靈感，也希望為選手加油。