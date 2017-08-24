〈南部〉5賓士老車 成餐廳活招牌

2017-08-24

〔記者楊金城／台南報導〕在七股經營「龍門客棧」的王文正，五年多前迷上收藏Mercedes-Benz W126系列老爺車，目前收藏五輛車齡近卅年的W126系列560、420、300SEL的賓士老車，意外成為餐廳的活招牌。

五輛賓士老車的保養不錯，王文正每天輪流將「黑頭車」開上路過過癮，老車雖老，卻是老當益壯，560催油門，時速二百公里也沒問題。

王文正說，一開始自己有輛老賓士車300SEL，因車齡已久，怕後續維修保養找不到零件，才收購W126車系賓士老車當零件的備胎，沒想到一買就愛上賓士老車。

W126車系是1980年代賓士最經典的豪華車款，整整賣了十二年後才改款，王文正說，這款賓士「黑頭車」見證那個年代台灣經濟發展奇蹟，成了有錢人最愛買的這款車，會收藏賓士W126車系，就是懷念和保留那段台灣經濟發展歷史。

一九八八年份的賓士560SEL，搭載五．六公升的V8引擎，當年一輛560SEL的售價要五百萬元，好像開著一棟房子在馬路上跑，王文正遊說一年才讓原車主割愛，這輛560SEL只跑八萬公里，內裝和烤漆都原封未動，因保養很好，可以輕鬆飆上時速二百公里，曾有車迷出價一百萬元，也有人要以現在賓士C300來換560SEL，但王文正都不想賣掉最愛。