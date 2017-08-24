〈南部〉麻豆警護柚 巡邏箱見感謝字條

2017-08-24

分局長蔡進閱 也寫字條感謝肯定

〔記者楊金城／麻豆報導〕麻豆文旦陸續採收，麻豆警分局執行護柚專案成立「寶柚大隊」，加強密集巡邏柚園防竊，警方在三個巡邏箱發現被放字條，原來是柚農感謝警方，特地寫字條留言，分局長蔡進閱也在字條留言感謝柚農的肯定，表示警方會更努力護柚。

麻豆警分局多年來執行護柚專案，在柚園、工寮設置巡邏箱，讓巡邏員警簽到，這還是頭一次發現有柚農在分局巡邏箱以留字條方式，表達感謝警方巡護柚園的辛苦，柚農的貼心小動作，讓警方覺得窩心與警喜。

麻豆安業里有三位柚農在警方巡邏箱留字條感謝，有的將感謝字條放入簽到簿的巡邏箱內，有的張貼在巡邏箱旁，讓員警一目了然。

蔡進閱說，柚農在分局巡邏箱上留言感謝，大大鼓舞警察士氣，讓麻豆警分局全體員警覺得一切辛苦都值得了。

麻豆、下營文旦今年栽種面積約八百九十公頃，柚農一整年栽種文旦的辛苦全看這產季。麻豆警分局成立「寶柚大隊」結合分局警力、民防義警、社區巡守隊、柚農等約一千五百人加強密集巡邏麻豆、下營區的柚園，護柚專案要到十月十日紅柚、白柚產季結束。

分局說，「寶柚大隊」配合分局執行臨檢、便衣埋伏等勤務，除了有效降低一般竊案發生，因提高見警率，也降低交通事故的發生，護柚專案產生意外的成效。