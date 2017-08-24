〈南部〉〈旗山老街、美濃粄條街〉違停嚴重 即起加強取締

2017-08-24

〔記者黃佳琳／高雄報導〕旗山老街、美濃粄條街（中山路和美興街）等知名觀光景點，每逢假日遊客如織，但遊客們為求方便，常把車輛亂停造成通行不便及交通阻塞，轄區旗山警分局決定即日起加強違規取締，呼籲民眾千萬不要為了貪圖一己之私，損人又損財。

無拖吊場 開罰最高2400元

旗山警分局交通組指出，旗山區延平一路、華中街、延平二路及美濃區中山路、中正路、中興路等道路行政機關林立，民眾洽公或至旗山老街購物時為求個人便利，常將車輛違規逆向或併排停車，造成交通秩序混亂。

為了解決交通亂象，市府交通局在旗山溪旁高灘地新建免費停車位及美濃泰安及雙峰街停車場供民眾和遊客使用，但遊客常嫌停車場太遠，不想多走幾步路，就把車輛隨意停放在旗山老街或美濃粄條街等要道，因此決定開始加強執法，維持用路人通行權益。

由於旗山、美濃並沒有設置拖吊場，分局長陳錦坤表示，交通分隊、分局建國、美濃、中壇等所，即日起編排一般常態性交通稽查勤務，針對違規停放車輛，將依「道路交通管理處罰條例第五十六條」製單告發，最高可開罰二千四百元。

注意！ 週五起交通大執法

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市民要注意了！高雄市警方本月二十五日起將展開為期一個月的交通大執法，路邊紅線違停、併排、公車站十公尺內違停，都將是取締重點，民眾切莫貪圖一時方便，以免受罰荷包失血。

經統計，各警分局民眾檢舉交通違規以紅線、併排、公車站十公尺、人行道（騎樓）及未緊靠路邊停車最多。另民眾容易違規停車時段以每日上午十點至下午兩點及下午四點至晚間八點居多，研判多因民眾貪圖一時方便下車購物而違規停車。