〈南部〉來騎單車吧 市府推八大全新路線

2017-08-24

活動自26日至10月28日

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市「二○一七乘風而騎」單車旅遊活動，將從八月二十六日起跑，新推出八大路線。

高雄市自行車道長度已達八九五公里，每年九、十月秋高氣爽，是最適合騎乘單車的季節，高雄市觀光局因此於三年前起，每年秋天舉辦「乘風而騎」單車旅遊活動。

每條遊程都有導覽人員

今年活動特別推出八大全新路線，包括七條一日遊路線：林園老街風情之旅、大樹農村豐收之旅、亞洲新灣城市微旅、鳳山古蹟文藝知旅、茄萣生態海風騎跡、騎鐵馬夜遊港都、阿公店金山回味之旅，及一條二日遊路線：杉林美濃福氣二日遊。

這八條路線遍布高雄市，長度介於十二至十八公里，每條遊程都有專業導覽人員，介紹特色觀光景點，適合騎單車漫遊，細細品味高雄。

觀光局長曾姿雯歡迎民眾闔家來報名，她強調，騎車之餘，還可體驗手做林園「洋蔥手工紙」、大樹「紅龜粿」、阿公店水庫「芭樂酥」，及參加杉林美濃「漂漂河」、原民風「手洗愛玉」等特色在地活動。

「二○一七乘風而騎」單車旅遊活動從八月二十六日至十月二十八日舉行，九月二十三日晚上還有一場「千人夜騎遊高雄」活動，揪大家一起享受鹽埕、哈瑪星的夜色風光。

詳細路線及費用，請上「高雄乘風而騎」臉書粉絲團或高雄旅遊網查詢。