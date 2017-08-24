〈南部〉暴雨、艷陽交替 台東釋迦裂果

2017-08-24

〔記者張存薇／台東報導〕天鴿颱風變中颱還登陸中國，但外圍環流昨天仍持續影響台東，一連幾波瞬間暴雨，讓正要採收的釋迦吸飽滿滿水份、從果柄開始裂果，無法賣得好價錢，只能由農會收購做冰淇淋原料，減少損失。

損失恐達兩、三成

台東地區農會釋迦共同運銷昨天恢復作業，但前天傍晚、昨天早上都突然下起暴雨，農民一早採收的釋迦上都還有不少雨水，農民林慶昆說，天鴿颱風侵襲前，台東地區已連續高溫半個月，且因為都沒下雨、十分乾燥，天鴿颱風沒帶來什麼風，但突然下起暴雨，釋迦短時間吸飽水氣，從果柄處開始裂果，這兩週內採收的釋迦都受影響，如果這兩天還是下暴雨、有時又出大太陽，釋迦不但裂果，還會快速軟熟，損失恐達兩、三成，只能交給農會收購做冰淇淋。

農會收購製作冰淇淋

台東地區農會共同運銷目前批發價一斤五十到六十元，另為了減少農民損失，也會收購賣相不佳的Ｂ果或軟熟果，再交由食品加工廠製作冰淇淋或冰棒，其中Ｂ果一斤廿元、軟熟果十元，加減補貼農民。

縣府農業處長許瑞貴表示，相關天然災害救助辦法雖已修正，只要鄉鎮農作物受損面積超過五％，就可以申請專案救助，但因為台東縣釋迦種植面積高達兩千五百公頃，即使單一鄉鎮的受損面積也要超過數十公頃，才有機會獲得救助，因此雖然心疼農民損失，但依規定恐無法申請救助。