〈南部〉紙錢集中燒 今年數量預計創新高

2017-08-24

〔記者蔡文居／台南報導〕農曆七月將屆，台南市環保局推動紙錢集中燒政策，民眾接受度愈來愈高，焚燒量一年比一年多，去年已達一千四百多公噸，今年一至六月，焚燒量高達九百廿五公噸，預計今年集中燒數量將再創新高。

環保局配合七月普度，敦請府城和意堂小法道長率領法眾進行焚油逐穢等儀式，灑淨焚化爐，好讓集中燒的紙錢及文疏焚化九霄上達天聽，達到祭拜祖先的目標，並兼顧民俗與環保。

響應以功代金 幫助弱勢

另外，環保局也鼓勵民眾省下部分購買紙錢的錢，到全家、ＯＫ及萊爾富便利商店或全市公立納骨塔法會響應「以功代金」幫助弱勢，敬祖誠意不減，又能兼顧環保展現愛心，一舉多得。

環保局長李賢衛表示，法會全程遵循道教儀式，並透過網路直播，未能到場參與的民眾，透過該局網站觀看法會流程。儀式前，道長已先引領信眾至天壇、開基玉皇宮、縣城隍廟、開隆宮、府城隍廟、東嶽殿和臨水夫人廟請火。藉由七家請火廟宇威靈保佑民眾焚燒每份紙錢均可讓祖先、好兄弟拿到，達到兼顧民俗與環保的初衷，希望民眾踴躍參與，選擇響應環保祭拜的管道。

環保局統計，一○一年紙錢集中燒數量為七百一十公噸，至去年已達一千四百一十九公噸，經由焚化廠集中處理，可減少產生三千多公斤的PM2.5，相當於十二萬多輛二行程機車以五十公里時速行駛一百公里的污染量。

環保局表示，民眾可上環保局網站申請紙錢集中燒免費載運服務，需要紙錢集中燒文疏，可電洽環保局辦理。