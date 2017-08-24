〈南部〉城西垃圾掩埋場設太陽光電 年發電200萬度

2017-08-24

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市環保局在已完成復育的城西垃圾掩埋場設置太陽光電設施，首期工程面積二公頃已完工，總設置容量一四八七．一六千瓦（kWp），預估年發電量達二百萬度，這個月已順利完成併聯發電，為舒緩夏季用電高峰期助一臂之力。

可供570戶家庭一年用電量

環保局長李賢衛表示，該電廠可供五百七十戶家庭一年用電量，減少排放一千公噸二氧化碳，相當於三座台北市大安森林公園年吸收二氧化碳量。將繼續推動第二階段太陽光電設施，預計一○七年完工，設置量約十百萬瓦（MW）。完工加入營運後，除了達到減碳效益，預估市府每年約有七百萬元回饋金收入。

完成併聯發電 可緩解用電高峰

李賢衛表示，城西零期掩埋場太陽光電發電廠去年公開招標，由昱鼎電業公司得標。去年十二月開工，本月九日順利完成併聯發電，有助緩解夏季用電高峰期，樹立掩埋場環保再利用的典範。

環保局表示，城西掩埋場太陽光電發電廠由得標的昱鼎電業公司負責設備投資、興建及後續經營管理與維護，生產的電力回售台電獲取利潤，依一定比例回饋市政府做為租金，預估首期回饋金約七十萬元，台電也可提高再生能源發電比例，創造市府、廠商、台電三贏局面。

李賢衛表示，台灣地小人稠，可利用設置太陽光電設備的土地不多。市府將已完成復育且閒置的掩埋場土地設置太陽光電設備，恰可解決用地取得困難的問題，兼顧環保與綠能發展，賦予掩埋場新生命，可謂一舉數得。