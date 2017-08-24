〈南部〉鳳山運動園區周邊景觀 年底完工

2017-08-24

〔記者葛祐豪／高雄報導〕市長陳菊關切鳳山運動園區改造工程進度，昨天前往視察，並要求園區的周邊景觀工程，於今年底如期如質完工。

包括1600公尺外環步道 可供散步

市府從一○二年起推動鳳山綠都心的改造計畫，陸續完成曹公圳第六期水岸營造等五項工程，核心計畫是養工處「鳳山運動園區周邊景觀工程」、新工處「鳳山運動園區設施改造工程」，目前兩項進度都超前。

鳳山運動園區面積約十一．二七公頃，位於鳳山區中心，東北側臨立志街，東南側臨安寧街，西北側臨平等路，西南側臨光華路；區內的體育設施包括體育館、游泳池、羽球館均已老舊、使用性低，因此市府重新規劃打造。

市長陳菊昨前往視察，她希望儘早提供鳳山區居民舒適的休憩、運動空間，工務團隊務必如期如質於今年底完工。

工務局長趙建喬表示，「鳳山運動園區周邊景觀工程」將拆除原使用率低、阻礙視野的圍牆與看台，看台區並改為緩坡，民眾以後可坐也可躺，除了現有四百公尺操場跑道，也規劃一千六百公尺外環步道，方便民眾散步，有信心於今年底完工。

此外，「鳳山運動園區設施改造工程」第一期，主要針對體育館、游泳池及羽球館等三場館，進行外觀美化及內部整修，預定明年四月底完成。

第二期規劃鳳西網球場整修、服務中心、游泳池（南棟）多功能體適能中心，目前正積極向中央爭取經費。

陳菊強調，鳳山區人口目前已是高雄市第一大行政區，鳳山運動園區改造完工後，將可帶動鳳山居民的運動風氣。