〈台北都會〉世大運官網商品 頁面資訊疑揭露不全

2017-08-24

〔記者周彥妤／台北報導〕世大運官方紀念商品琳琅滿目，但官網販售的一六二件商品，頁面資訊揭露不全，高達一三三件未揭露產地或製造商，九件食品中有三件未說明保存期限。對此，北市主任消保官何修蘭表示，將進一步了解個案，才能下最終判斷。

世大運官方紀念商品包含衣著類、服飾配件類、紀念品類、精品類、文具用品類、生活用品類、3C相關用品類、禮盒類及應援道具類，合計九大類、一六五種、五二○項。

記者檢視發現，官網上架的一六二件商品，其中一三三件於網頁無標示產地或製造商；九件食品中，「元氣果乾禮盒」、「熊讚飲品禮盒」及「熊讚不會酥禮盒」，皆僅說明每包幾入裝，未說明重量，前兩者更未標示保存期限；「熊讚爆米花禮盒（鳳梨／芒果口味）」除未說明保存期限，也無註明產地或製造商；「罐裝活力能量果」雖附有標示的商品實體照片，但文字卻模糊不清，不易識別。

何修蘭指出，網站上銷售行為，按「消保法」須揭露項目至少要包括品項名稱、價錢、重量或大小、產地或製造者；若是食品，還須標示保存期限。

何修蘭表示，若違反「零售業等網路交易定型化契約應記載及不得記載事項」及「郵購買賣食品（例如年菜等）定型化契約應記載及不得記載事項指導原則」，皆按「消保法」第五十六之一條限期改正，若屆期不改正者，處三萬至卅萬元罰鍰，再不改，處五萬至五十萬元，並得按次處罰。