〈台北都會〉仁愛路變世大運公路賽場 觀賽免門票

2017-08-24

今市府前廣場明凱道車道 將先封閉

〔記者黃建豪／台北報導〕台北世界大學運動會八月廿六、廿七日將舉辦滑輪溜冰馬拉松、田徑廿公里競走及半程馬拉松公路賽，民眾只要不影響賽事，不用買票就能在仁愛路沿路觀賞選手們競速對決，但屆時仁愛路、凱達格蘭大道將嚴格執行交通管制，最早的管制範圍從今天上午八時開始，將先封閉市府前廣場，明天起則封閉凱達格蘭大道所有車道；賽事當天，仁愛路全線封閉，民眾要特別注意的是，管制期間禁止路邊臨停、停車場暫停營運，公車也改道。

26、27日 仁愛路全線禁入公車改道

八月廿六日上午七點、上午八點四十分，將分別舉行滑輪溜冰馬拉松公路賽男子組、女子組決賽，比賽地點在凱達格蘭大道與仁愛路全段；同天上午七點與上午九點，分別有田徑廿公里競走女子組與男子組決賽，地點在仁愛路四段末段的市府前廣場；八月廿七日上午七點與上午七點十五分，則是田徑半程馬拉松女子組與男子組決賽。

交通局規劃，管制分四階段進行，由於事前場地布置，第一階段交通管制從八月廿四日上午八時起就封閉逸仙路至市府前廣場，直到八月廿九日上午六時；第二階段在八月廿五日上午八時至隔天深夜廿四時止，將封閉凱達格蘭大道（重慶南路至公園路段）全車道。

八月廿六日從零點至當天中午十二點，封閉凱達格蘭大道（重慶南路至林森南路段）全車道、仁愛路（林森南路至新生南路段）全車道及仁愛路（新生南路至建國南路段）快車道。八月廿七日半程馬拉松，從凌晨三點至上午十點，封閉仁愛路（杭州南路至光復南路段）快車道及（光復南路至市府路段）全車道。

交通局提醒，這次交管範圍比開幕式還要大，且主要幹道的仁愛路一至四段都在管制範圍內，周邊停車場配合管制、公車也將改道行駛，民眾要多加留意。