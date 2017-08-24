〈台北都會〉基隆荖寮坑 地方推動恢復舊名腦寮坑

2017-08-24

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市「荖寮坑」位於暖暖區東南方，昔日是滿山樟腦樹（即樟樹）的樹林，當地人稱「腦寮坑」，但後來「腦」變成荖，地方人士昨天發起正名運動，希望正名為「腦寮坑」。

樟腦樹林得名 文化局促調查

市府文化局副局長李添慶表示，如果是指荖寮坑礦業生態園區要正名，就必須進行文史調查及研議，再決定是否正名；民政處副處長陳智昌表示，沒有行政區是叫荖寮坑，荖寮坑正名非民政局業務，無可置喙。

福基煤礦末代礦長葉福田，也是地區耆老的他說，荖寮坑當地人原叫「腦寮坑」，腦即樟腦，腦寮則為採伐樟樹、提煉樟腦之臨時住所，之後「腦寮坑」逐漸轉音為「荖寮坑」了。

凸顯當地產業文化 議員支持

基隆市人文生態發展協會指出，荖寮坑位東勢溪上游，海拔三百五十公尺附近，是凱達格蘭族支社那那社的屬地，依據文史訪查，發現以前的名稱和現在不相同。

基隆市人文生態發展協會成員黃博源表示，台灣很多的角落，都有屬於自己當地特有文化內涵的名稱，但時光流逝，有些名稱已經改變，只有在地耆老知道；他覺得，地名後面的背景、歷史記憶，應該儘量保持，讓地名保持原味，讓後人知道。

市議員韓良圻、楊秀玉、俞參發昨天召開記者會，支持正名運動改回腦寮坑，以凸顯當地產業文化特色。