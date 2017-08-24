〈台北都會〉鶯歌「腳踢轆轤」 製陶 詹國祥秀絕活

2017-08-24

用黃金右腳轉動器具拉坯

〔記者張安蕎／新北報導〕鶯歌人詹國祥以瀕臨失傳的「腳踢轆轤」製作陶壺、陶罐，每週六、日在鶯歌陶瓷博物館表演這項絕技，十年來吸引上萬人次觀賞，館長吳秀慈讚賞，他的「黃金右腳」可輕鬆轉動超過兩百公斤的轆轤，勇猛程度媲美世大運的足球員。

早期尚未有電動拉坯機之前，台灣窯場的製陶師傅，以腳踢使力，讓轆轤高速轉動，才可將泥團拉坯成形，隨著電動拉坯機問世後，腳踢轆轤便逐漸淘汰。

八歲就開始做陶的詹國祥說，腳踢轆轤時，手也要拉坯，捏製出陶壺、陶罐，相當忙碌，以前的老師傅要製陶，多由妻子擔任助手，兩人須培養出默契和耐性。

他說，轆轤機是以土、竹編、鬃毛，就地取材而成的器具，展現出老祖先的智慧，製作十分快速、作品也比較精緻，由於一定得赤腳轉動轆轤，他的腳底早就磨出厚厚的一層繭，冬天時更會凍到指頭翻裂，轆轤機也常被踢破，需不斷補土。

詹國祥說，他的轆轤機經過改良，防水、耐用，「即使再多錢也不賣」，但因技藝瀕臨失傳，他已苦尋傳人多時，學成條件不難，只要肯下功夫練習，「能踢死一頭牛就可出師」，曾有英國人前來學藝，卻踢沒兩下就放棄，年輕一輩更是不願吃苦，傳承問題令人憂心。

每週六日在陶博館看得到

吳秀慈說，陶博館為了保存這項技藝，邀請詹國祥在陶瓷藝術園區表演，每週六、日十點半至四點半，可免費入場欣賞，認識即將失傳的技術。