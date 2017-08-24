〈台北都會〉廠商疑圍標北捷廣告 調查局調查

2017-08-24

〔記者郭安家／台北報導〕台北捷運忠孝復興站等四處Ａ級車站是廣告金雞母，北捷公司日前標租，但無黨籍市議員李慶元昨控，八月三日開標前夕，全數得標的新極現廣告公司與快易通國際媒體公司密談，新極現宣稱不投標，導致快易通以低價投標，未料，新極現卻以高出十萬元得標，且標金比往年低，導致忠孝復興站廣告短收近九百萬元。

北捷：無直接證據 仍會簽約

法務局採購申訴審議委員會執秘許慧瑩建議，北捷公司依「採購法」第八十四條規定，暫停採購程序，北捷公司副總經理沈志藏表示，沒有明顯直接證據證明圍標，仍會與新極現簽約。

不過沈志藏說，廠商於投標前私下協議、合謀投標瓜分標案等行為，屬商業爭議，可向檢調檢舉，若查證屬實，除解約外也會加罰新極現兩個月租金。北市府政風處則證實全案已由調查局調查。

新極現：不實言論依法追訴

新極現發聲明指出，公司向來奉公守法，不可能有任何違法行為，北捷Ａ級車站廣告標案是資格標加價格標，絕不可能有任何容任投標廠商違法得標空間；該不實指控已對公司名譽造成嚴重損害，外界勿再散播不實誹謗言論，否則將對散播不實指控人士依法追訴法律責任。

北捷四處Ａ級車站，廣告年收入高達三．六五億元，占北捷廣告年收入六成，包括忠孝復興站年收入一．三八億元，台北車站九千八百多萬元，市府站八千三百多萬元，西門站四千五百多萬元；李慶元估算，忠孝復興站廣告以每個月一千零八十萬元由新極現得標，讓該站收入比往年少了八百八十八萬元。

李慶元昨陪同快易通負責人汪倩英召開記者會，指Ａ級車站廣告租賃標案本月三日全由新極現得標，但新極現與汪倩英於本月一日於六福皇宮咖啡廳會面討論標案時，汪倩英指出，新極現以「忠孝復興站沒有能力做」、「不會投標」等話術，誘騙她降低標金，結果新極現卻參與投標並得標。