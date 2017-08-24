〈台北都會〉六張犁反公宅 大樓牆面掛廣告

2017-08-24

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市都市發展局規劃於信義區六張犁陸軍保養廠（簡稱陸保廠）基地興建七○九戶公共住宅，但周邊居民反對，除於去年十月及今年四月市府的公宅說明會上反彈外，今年四月更用噴漆、掛白布條抗議，近期又發現在大樓牆面懸掛廣告寫著「拒絕蚊子公宅」、「爭取生態公園」。對此，都發局表示，仍持續與居民、里長溝通，近期並將召開第三次公宅說明會。

前市長郝龍斌時期就開始洽談六張犁陸保廠撥用蓋公宅，去年終於以約五十四．七億元有償撥用北側兩塊基地計一．四公頃，原規劃九百七十三戶，設置多機能照顧中心、社區公共托育，因居民抗議量體太大，降至七○九戶。

六張犁居民掛白布條抗議並非首例，今年四月在第二次公宅說明會前夕，營區周邊就出現白布條、噴漆，寫著「柯Ｐ出賣信義」、「抗議公宅滾蛋」等，甚至傳出有民眾要在說明會蛋洗官員，所幸後來未發生。

近日又有民眾發現，吳興街、信安街六十七巷口一住宅大樓牆面廣告上，寫著「霸道政府」、「天怒人怨」、「拒絕蚊子公宅」、「爭取生態公園」等字樣。

都發局總工程司羅世譽表示，今年四月已依居民意見提出綠地、交通改善方案，如在陸保廠Ｄ、Ｅ基地興建二百一十四席汽車停車位，景勤二號公園地下停車場工程也已招標出去，之後還會整頓堵塞嚴重的吳興街二二○巷及信安街兩側停車，讓交通更順暢。

建管處：廣告未合法申請

建管處表示，經確認此牆面廣告未合法申請，依據「台北市廣告物管理自治條例」，廣告物應由主管機關審查許可後才可設置，應限期改善或補辦手續，逾期仍未改善或補辦手續者，處六千元以上、三萬元以下罰鍰，得連續處罰；必要時，得命其限期自行拆除。