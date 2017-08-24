〈台北都會〉延宕12年 國影中心可望年底動工

2017-08-24

第四度開標 兩廠商投標

〔記者賴筱桐／新北報導〕位於新莊副都心的「台灣電影文化園區—國家電影中心」籌建延宕十二年，全案一波三折，總算在去年定案，工程歷經三次流標，昨天第四度開標，共兩家廠商投標，新北市政府將展開評選程序，擇定優勝廠商，預計年底動工，一○九年完工。

「台灣電影文化園區」佔地二．六九公頃，民國九十三年前行政院新聞局與台北縣政府籌劃推動，全案延宕十二年，去年由新北市政府與文化部簽訂契約，其中一公頃的「國家電影中心」由雙方共同籌建，新北市政府負責硬體興建，文化部負責內部裝修及未來營運，簽約後雙方積極討論空間及功能需求，完成規劃作業。

新聞局行政科長賴素惠說明，前兩次招標都流標，業者誤以為興建費用包含映演設備等內裝設施，認為經費太低，恐不敷成本，沒人敢投標，市府檢討後，調整招標條件，給予廠商彈性空間。

新莊副都心 3.5億興建

新聞局長張其強指出，國家電影中心位於新莊副都心公兒四基地，興建工程採統包方式辦理，經費約三．五億元，設計以低量體為原則，融入公園景觀。空間配置有大、小電影放映廳、電影圖書及展覽區、行政辦公區及公共服務空間，興建完成將移交文化部營運管理，做為我國電影文化及產業研究、教育、推廣、國際交流的重要基地。