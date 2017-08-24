〈台北都會〉2年半工期 新店安捷路31日通車

〔記者張安蕎／新北報導〕新北市新店安坑地區全長七二○公尺的安和支線，即將於本月卅一日通車，未來叫「安捷路」，可從安康路及安和路口，連通至安一路，紓解當地尖峰時段車潮，並加速捷運「安坑輕軌」施工進度。
即安和支線 與安坑輕軌共構
安捷路就是安坑一號道路第二期工程中的安和支線，南起安一路，北接安康路及安和路口，路面寬十三至十八公尺，採雙向各一車道及一機車道配置，並設有一座綠色隧道，工程經費約六億五千萬元。
工務局預估，通車後可紓解安康路、安和路兩大道路車流，也提供安坑山城社區，包括達觀鎮、黎明清境、台北小城、玫瑰中國城等更佳的交通路線，讓居民可以更快速地到達國道三號及新店市區。
此路另大功能，是與捷運「安坑輕軌」共構，道路旁預先整地，提供捷運落墩，並完成一條長一四○公尺的明挖覆蓋捷運隧道，未來捷運局只需裝設軌道即可，加速安坑輕軌進度。
安捷路總共費時二年半興建，雖工期不長，但施工困難度高，工務局新建工程處長詹榮鋒說明，在土地徵收作業過程中遇到已存在多年的安康墓園，遷移五百多座墳墓後，沿山坡地一邊闢建公路隧道，一邊建捷運輕軌隧道，在台灣難得一見，需隨時注意土石坍塌、下雨情況，很考驗水土保持的技術。
紓解尖峰車流 減少壅塞
新工處工務科長黃崇豪進一步說明，安坑一號道路第二期工程全數完工後，尖峰時間安祥路、安忠路等橫向道路，即可透過新闢道路紓解車流，減少安康路壅塞情形，再結合環河快速道路系統及安坑輕軌，構成安坑地區完整交通路網，帶動地方發展。