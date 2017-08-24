〈北部〉柴窯烘乾 青農夫妻做無硫金針

2017-08-24

〔記者花孟璟／花蓮報導〕使用古早柴燒的方式烘乾、生產無硫金針，玉里赤科山青農李錦智、黃怡瑄夫妻檔，十年前返回花蓮赤科山照顧二．三公頃金針花田，夫妻以寶寶出生時間「九點十七分」，自創品牌「九一七美味工坊」，特製的無硫金針以柴燒加熱烘乾，成品多了一分炭火香，還能直接拿來當零食吃！

「當初回來的夢想，是要開民宿」，來自新竹的黃怡瑄三十七歲，她說，和老公是專科同學，十年前她在新竹園區當品管、老公在台中，懷了第一個孩子後，考慮請保母、父母年邁等問題，這才毅然辭工回花蓮，只是民宿夢沒實現，自己卻成了農婦。

李錦智說，山上農地種金針，原本都是慣行農法，農藥、化肥都沒少用，曾想全數轉有機，「完全沒想過現實狀況」，光是除草一年就要好多次，又找不到工人。於是二人折衷，冬季的除草才用除草劑，夏天則盡量用友善農法，金針的蟲害多，平常是紅蜘蛛，採收季是蚜蟲為害，用有機資材「沒有農藥好用」，噴上五遍才能除掉害蟲。

而金針花採收後的加工，二夫妻採用傳統的柴燒窯，不用二氧化硫熏蒸，也沒有泡亞硫酸殺菁。李錦智說，夏天得揮汗站在窯前，火還不能太旺，烘乾室維持約五十度，每次要三十個小時才能烘乾，而且中間柴火可不能停，不時得去巡視。

黃怡瑄說，無硫金針起初一年二百斤還賣不完，這兩年則是一年一千斤賣到缺貨，很感謝農糧署的輔導。