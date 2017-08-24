〈北部〉花蓮金針扭轉形象 改稽查加工廠

2017-08-24

1件二氧化硫超標

〔記者花孟璟／花蓮報導〕五月起到八月是平地金針、山區金針的採收、加工季節，包括農糧署、衛福部食品藥物管理署、花蓮縣衛生局等動員人力，稽查花蓮光復、玉里、富里的金針加工製造業者，共抽驗四十七件、總計一一六家次，其中一件不符規定，將擇日銷毀八十一．三台斤。

81台斤乾金針將銷毀

花蓮縣衛生局表示，五月起利用產季期間擴大稽查乾金針，被查獲違規的金針來自玉里鎮高寮（赤科山），違規項目是二氧化硫超標；依法，乾金針的二氧化硫容許殘留標準是每公斤四公克（四千ppm）以下，違規金針的二氧化硫是四．七公克，超過○．七公克，因此依食品衛生管理法開罰四萬元，並依法銷毀。

衛生局長李宏滿說，乾金針加工時會使用二氧化硫，目的是防止金針褐變，因金針花蕊含有黑色素，若沒有經過燻二氧化硫，會讓金針花尾端較黑，顏色也不好看，賣相不佳，近年各縣市衛生局都把乾金針列為重點稽查項目，花蓮金針過去因經常被稽查出違規含超量二氧化硫，破壞花蓮農業形象，也對其他守法業者造成傷害，也呼籲民眾共同監督檢舉，違規罰金四十％將作為檢舉獎金。

農糧署東區分署副分署長陳吉村則說，全國栽種金針總面積六百四十公頃，花東地區就佔九成，面積五百八十公頃，花蓮則是全國單一縣市有最多金針花田的縣份，總面積超過五百公頃，也導致被驗出不合格的產品常出現在花東地區。

輔導加入產銷履歷

陳吉村說，每年五月起平地金針盛產、八九月則是赤科山、六十石山金針的產期，近年包括農糧署、衛福部、花蓮縣政府共同推動安全金針，並特別於花季期間稽查，五年前花東地區金針抽驗合格率只有五成，這兩年已提高到九成。

他說，目前只要金針的二氧化硫含量低於四千ppm，農民即可在包裝貼上「台灣安全金針」標章；另外，也輔導加工農戶加入農產品產銷履歷，合格者可貼產銷履歷、生產追溯條碼標章，維護消費者吃的安全。