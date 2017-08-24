〈北部〉新竹市民卡使用率低 審計室促檢討

2017-08-24

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市政府發行市民卡達十八萬兩千張，但因使用率偏低，功能不彰，審計部新竹市審計室審核一○五年度總決算後，要求市府檢討，建議暫緩申辦，以免成為「廢卡」。

市府︰有優惠將公告

市府行政處資訊科長林宏叡說，市民卡已建立製作系統平台，不可能成為廢卡，且與悠遊卡公司合作的小額電子錢包也都在使用。但由於財源關係，部分優惠措施無法持續，市府會再檢討，未來若有優惠措施將公告，目前持卡民眾的權益都獲保障。

目前發行18.2萬張

林宏叡說，市民卡是在民國一○二年前市長許明財任內發行，結合敬老卡、愛心卡及數位學生證、銀行認同卡和員工卡等功能，除了數位學生證已在去年九月停止發放，其餘都還在申發中。

市府統計，社會處發出的敬老卡約三萬張、愛心卡約四萬七千張、數位學生證目前還有六萬九千張、一般市民卡有六萬七千張、市府員工卡約九千一百張、銀行認同卡約一千兩百張。整合後，透過製作系統平台發放的市民卡約十八萬兩千張。

審計室在審核報告指出，前市長許明財任內因世博台灣館發行的市民卡超過十八萬張，但使用效益不高，據統計，三個月內有使用市民卡消費或優惠的僅六千人，停車優惠等措施也已停辦，對於市民卡是否要持續發放，要求市府檢討。

此外，審計室指出，數位學生證小學、國中、高中各辦一張，有重複辦證情況，加上市民卡優惠少，也與很多銀行或民間聯名卡重疊，造成市民「好多卡」的困擾，建議暫緩提供申辦服務，以免成為「廢卡」。