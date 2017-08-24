〈北部〉6嬤辛苦顧孫 家扶表揚請大餐

2017-08-24

〔記者李容萍／平鎮報導〕每年八月的第四個星期日為祖父母節，桃園家扶中心獲得食藝餐飲、銘宇興業兩家公司的贊助，昨天在老饕牛排平鎮店舉辦祖父母節表揚活動，表揚六戶隔代教養家庭；曾是家扶社工的簡淳婷，五年前改行經營餐廳，昨天中午她暫停營業，包場招待家扶的祖父母和孫子女享用牛排大餐。

會中，桃園家扶中心主任張伏杉頒獎表揚六名祖父母，巧的是清一色為阿嬤，與會孫子、孫女也熱情擁抱謝謝阿嬤（見圖，記者李容萍攝）。

其中，觀音區李美菊阿嬤的兩名孫子被父母送到育幼院，她聽聞後不捨地四處打聽才找到孫子並接回身邊照顧，一家三口在冬冷夏熱的老舊鐵皮屋中相依為命，長期以打零工維持家計，因身體健康惡化僅能依靠社會補助，時常吃的是白飯配醬油，但祖孫三人都很珍惜在一起的時光；李美菊雖不識字，卻以身教教出全校唯一獲得「市長獎」畢業的孫子。

中壢區高月英阿嬤從花蓮搬到桃園定居，育有兩名兒子，但兒子們分別將兩個孫子丟給她照顧，其中一個孫子患有小胖威利症併發糖尿病，在工地擔任清潔工的她得定期帶孫子看診並每日測量血糖，另個孫子僅有三歲大，也需要較多的陪伴及照顧。

另有平鎮區沈張娥妹、桃園區謝碧芸、中壢區高細美、楊梅區呂淑惠四位阿嬤也接受表揚。