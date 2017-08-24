〈北部〉武陵高中6師生 單車勇闖8字環島

2017-08-24

遇上坍方、車壞不退縮

〔記者陳昀／桃園報導〕國立武陵高中六名師生利用暑假完成十五天的自行車「8字環島」，勇闖一三六二公里路程。師生們在霧社交叉，並騎上台灣公路最高點武陵，途中在南投力行產業道路遭遇坍方，每人得扛三十公斤的裝備步行十六公里，期間也遇到煞車失靈、爆胎等狀況，最終靠著團隊合作克服困境，昨天獲市長鄭文燦表揚。

武陵高中教師姜昌明、教官傅大中，七月初率領高一學生簡志宇、陳慕丞、陳廷宣及四年前因颱風未能完成環島壯舉的畢業生黃有毅，六人組成環島自由車隊，從武陵高中出發，途經陽明山、台七線北橫、中橫支線、南投力行產業道路、台八線大禹嶺等路段。

姜昌明表示，這趟旅程相當艱難，曾在力行產業道路遇上坍方，每人都扛約三十公斤的車子和裝備，徒步行走十六公里的碎石路，他還遇上煞車失靈，一度打算放棄，所幸大夥兒開會討論出妙計，透過陳廷宣的家長「火車快遞」另一輛單車解決難題。

「一個人可以騎得很快，但我們一群人可以騎很遠！」黃有毅說，他們走進很多深山部落，被人笑稱「來自平地的神經病」，但只要堅持就不怕別人笑，遇到挫折也要腳踏實地去面對。

旅途中除了艱難，也有浪漫故事，傅大中環島時騎的是有菜籃的淑女車，他不好意思地說，這輛單車是太太的，騎著它環島，就好像太太也一路相伴。