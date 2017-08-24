〈北部〉蘇佳恩跆拳奪金 鄭文燦：殺豬公慶祝

2017-08-24

〔記者陳昀／桃園報導〕二十歲的跆拳道國手蘇佳恩七月下旬臨危受命，替補受傷的好友廖文暄，與李晟綱搭檔迎戰世大運，廿一日在跆拳道男女混合品勢項目奪下桃園第一面金牌，市長鄭文燦昨天前往桃園巨蛋慰勞維安警力並表揚蘇佳恩，開心表示：「要殺豬公慶祝！」昨天稍晚，桃園的體操選手李智凱、跆拳道選手莊佳佳又分別奪下一金一銀。

蘇佳恩說，賽前她與李晟綱不熟、動作差異也很大，但為了幫廖文暄「踢」回金牌，兩人賽前從早練到晚，只有用餐時間休息，受傷的廖文暄也一路陪伴，蘇佳恩說：「這是屬於我們三個人的金牌！」

蘇佳恩表示，賽前加緊練習期間，她與李晟綱的默契一直不如預期，比賽前一天他們非常緊張，練到晚上十一點仍不敢休息，沒想到比賽時的表現，比任何一次練習都更完美。

鄭文燦說，他已經與蘇佳恩的父親、市議員蘇志強說好，要殺豬公為她慶祝，市府也要為桃園的全體選手舉辦慶功宴。

市府體育局指出，桃園市有三十名選手參加世大運的十二個項目，繼蘇佳恩奪金後，李智凱昨天在競技體操男子個人鞍馬獲得十五．三高分，勇奪桃園第二面金牌；跆拳好手莊佳佳一路闖進決賽，最後獲得銀牌。

桃園選手名單如下：競技體操李智凱；韻律體操詹庭甄、宋語涵、龔芸、古妮臻、徐紫綺；田徑鄭兆村、楊隆翔、鄧新詮、江茹晴、朱佳翎；籃球簡祐哲、朱育勤；跆拳道對打梁家瑜、莊佳佳、何嘉欣、黃鈺仁；跆拳道品勢蘇佳恩；擊劍徐若庭、鄭雅方；水球邱敏致；網球張凱貞；射箭彭士誠、魏均珩、彭家楙；棒球范國宸、林立、張皓緯；武術鍾永晟；高爾夫陳萱。