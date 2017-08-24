〈北部〉地景藝術節 6天逾30萬人次參觀

2017-08-24

劉柏村鋼雕藝術 必訪景點

〔記者謝武雄／觀音報導〕桃園地景藝術節自十八日起至九月三日在觀音、八德兩區舉行，市府統計六天來吸引逾三十萬參觀人次，週六、日都有十萬人潮湧入，主展場觀音區廣福社區的白千層步道、鋼雕藝術家劉柏村的「花非花，樹非樹」、「山是山、山非山」作品，更是遊客必訪景點；負責安全維護的大園警分局女警服務隊，女警開著高爾夫球車巡邏，也意外成為「嬌」點。

地景藝術節共有四個展區，主展場位於觀音廣福社區，另有觀音崙坪文化地景園區、八德竹霄社區、八德埤塘生態公園，廿七件裝置藝術作品有十五件設置在主展場，另十二件分布在其他三個展區，各展區平日遊客約三萬人次、假日則是十萬人次，開展六天以來，已經吸引三十萬人次。

除了裝置藝術，地景藝術節逢假日也舉辦各項活動，廿七日上午十點到十二點在主展場的假日藝術大道有「桃園身障街藝嘉年華」；廿六、廿七日晚間六點半到七點半在八德埤塘公園有「古名伸舞蹈團」演出；廿七日下午三點半到五點，崙坪文化地景園區也有森林音樂會。

廿七日上午九點到下午四點三十五分在廣福社區活動中心有精彩的國際論壇，邀請日本、法國等國際級策展人、藝術家，以及參與本次地景藝術節的藝術家、社區居民、國內學者與會，共同探討藝術與在地環境互動對話，有興趣民眾可自由參加。

女警服務隊 意外成「嬌」點

大園警分局女警服務隊由埔心派出所所長陳羿甯領軍，由七名內、外勤女警共同組成，負責處理突發案件、為民服務，並兼負警察行動補給站、機動派出所及預防犯罪宣導等任務；陳羿甯表示，女警服務隊在會場處理了許多服務案件，但也意外吸引許多遊客好奇要求合影。

地景藝術節推出行動APP，提供停車場導航、接駁車資訊、停車定位及尋車等服務，更多資訊可上「2017桃園地景藝術節」網站或臉書專頁查詢。