〈北部〉頭城國小外澳分校15學童 開學日未到校

2017-08-24

僅有2人回校本部上課

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城國小外澳分校建物有安全疑慮，分校師生被要求移往校本部上課，但十七名學生僅兩人回校本部，有十二人集中在外澳民宅，未讓孩子上課；縣府社會處說，先採柔性勸說，學生若四天未就學，不排除勒令父母上強制親子教育課程。

12人被集中安置 3人在家

宜蘭縣訂於十月舉辦全國運動會，縣內高中及國中小學，為配合活動賽事，昨天提前開學，頭城國小外澳分校十七名學生中，兩名小六生到校本部上課，三人留在家裡，另有十二人經過家長同意，暫時安置在外澳民宅，中午學校放學，他們同步返家，家長事後辦理請假手續。

家長要求縣府承諾不併校

頭城國小校長黃志聖到外澳分校張貼安置告示，得知十二名學生待在外澳民宅後，縣府、學校及警方勸他們回到校本部上學，最終徒勞無功，此事傳出，各界反應兩極，有人認為此舉形同「軟禁」。

黃姓家長說，外澳分校小班教學，孩子才有好的受教權，且接送方便，請縣府教育處承諾保留分校，不要併校，至於今天是否同意孩子去校本部上課，要視情況決定；學生中有人認為，校本部比較不受砂石車、火車噪音干擾，上課環境優於外澳分校。

教育處長簡菲莉回應，外澳分校學生回校本部上學，並未被打散，校方提供教室供原班級上課，仍是小班教學，不影響學生學習，請家長不要誤解，儘早讓小孩上學。

縣府：4天內未返校可強迫入學

社會處說，父母四天內不讓學生返回學校讀書，可依規定要求強迫入學，社會處再依違反兒童及少年權利保障法，開出強制性親子教育行政處分書，勒令父母上強制親子教育課程，盼以溝通取代強制手段，不要走到最後一步。

黃志聖承諾持續溝通，化解家長疑慮，沒上學的孩子，校方不會記曠課，請學生早日到校上課，回復正常生活步調。