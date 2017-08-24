〈北部〉桃園捷運綠線G04站 規劃雙捷運共構中心

2017-08-24

三鶯線延伸至G04站 待中央核定

〔記者周敏鴻／八德報導〕桃園捷運綠線第一階段的八德區G01站到蘆竹區G32坑口站，市政府希望二○二四年底能通車，市長鄭文燦昨天視察八德區介壽路上G03、G04兩車站預定地，他說，待中央核定後，捷運三鶯線可望延伸到G04站，讓G04站成為雙捷運共構的轉運中心。

捷運綠線已準備發包，最快二○一八年動工，市府交通局捷運工程處人員明年一月就會進駐保一總隊大湳營區，展開工程施作準備。

交通局說，捷運綠線為Ｙ字形，第一階段是Ｙ字形的左半側，從八德區建德路的到G32坑口站，預計二○二四年底通車；第二階段是Ｙ字形右上半側，將從大園區橫山的G18站出發，行經桃園航空城特定區，在大園區三民路附近接入G32坑口站，預計二○二八年底通車。

捷運綠線有十二．五公里為地面下、十五．三公里高架化，設置廿一個車站，其中十座車站在地下、十一座採高架化設計。

鄭文燦昨天視察採地下車站設計的G03、G04車站預定地，他說，捷運三鶯線延伸線約四公里，沿途會經「大湳森林公園」、「大湳埤塘生態公園」等，市府已進行可行性報告，預計交通部本月底就會派員現勘，若中央核定，介壽路、銀和街口的G04將成為雙捷運共構的轉運中心。

G04站出入口規劃建聯合開發大樓

G04站將興建地下四層樓建築，供捷運綠線與三鶯線進行「疊式」路線交會與月台設計，鄭文燦補充說，地面上的出入口將有三處，其中兩處將與民間合作新建聯合開發大樓，希望進一步帶動地方發展。

G03站研議設文創園區與電商中心

至於介壽路二段、巧克力街口的G03站，將設置一處出入口，並預留一處可拆除式牆板，因應未來增設出入口的需求。鄭文燦說，G03站鄰近八德埤塘生態公園、宏亞巧克力共和國、PChome物流中心等，市府研議在此規劃設置文創園區與電商中心等，待捷運綠線通車後，將能吸引觀光遊憩人潮，帶動周邊發展。