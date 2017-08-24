〈中部〉公共債務未償餘額逾千億 市府：財政穩健

2017-08-24

藍營議員質疑市府無完善還款計畫

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨市議員顏莉敏、楊正中廿三日表示，根據審計部的審核報告，台中市政府公共債務未償餘額逐年攀升，至一○五年底已達一千一百二十六億餘元，逼近舉債上限一千四百四十三億元，且光一○五年就暴增二百三十七億元，卻看不到市府有完善的還款計畫，台中市財政已病入膏肓。

市府對此解釋，一○五年市府一年以上長期債務與一○四年相同，並未增加，且未償公共債務中的二百六十三億元為議會通過預算准予舉債，但市府並無動用；整體而言，台中市財政狀況樂觀穩健。

顏莉敏表示，審計部糾正市府公共債務未償餘額逐年攀升，台中市歲入成長幅度不足以支應歲出需求，致使收支連年短絀，一○一年底公共債務未償餘額為七百一十三億餘元，至一○五年底遽增至一千一百廿六億餘元，增加了四百一十三億餘元，審計部要求市府開源節流、強化財務管理。

市府：未大幅舉債 積極開源節流

楊正中指出，市府每年動輒舉債百億餘元，公共債務快速累積，距離舉債上限一千四百四十三億元只剩有限空間，且光一○五年度就飆升二百卅七億餘元。

兩人也說，市府只舉債，欠缺完善的還款計畫，導致財政日益沉重，他們要求市府應審慎檢視財政現況，減少舉債、量入為出。

市府則表示，一○四及一○五年一年以上長期債務均為五百六十五億元，雖然一○五年公共債務未償餘額增加二百卅七億元，當年度有二百六十三億元是議會通過預算准予舉債，市府並無動用的額度，並非如議員所說大幅舉債。

另外，市長上任後，嚴謹控管財務收支，一○三年至一○五年共撙節三百六十七億元，舉債空間也從三百廿一億元增加至目前的三百八十億元。

市府也說，為了開源節流，台中市辦理市地重劃及區段徵收，新光、廍子、水湳機場原址等區段徵收，加上第十三、十四期等市地重劃，可標售土地合計一百廿四公頃，扣除開發成本後，估算盈餘可達一千多億元，以此面向來看，台中市財政樂觀穩健。