〈中部〉大里運動中心委外簽約 年底動工

2017-08-24

預計二○二○年正式營運

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市積極打造九大國民運動中心，其中位於大里運動公園內的大里國民運動中心年底將動工，預計二○二○年正式營運，市府廿三日完成委外營運簽約，副市長張光瑤盼藉由引進民間力量經營國民運動中心，吸引民眾前來運動，提升運動風氣。

全市共規劃九大國民運動中心

副市長張光瑤指出，台中市積極發展運動城市，全市共規劃九大國民運動中心，希望帶動更多運動人口，在各區均形成運動風氣。

運動局指出，九個國民運動中心已有朝馬運動中心在去年底啟用，北區運動中心則已竣工，預計九月試營運，南屯運動中心十月將竣工，明年初可望啟用，長春國民運動中心工程進行中，預計一○八年完工。

另潭子運動中心及大里運動中心均訂十二月開工；其餘包括太平、北屯及豐原運動中心也在規劃中。

昨日市府與取得大里國民運動中心營運管理權的舞動陽光公司完成委外營運簽約，因大里區有多達廿一萬餘人口，張光瑤期許營運團隊把國民運動中心經營成能吸引大里區居民前來運動的重鎮。

運動局長王慶堂指出，大里國民運動中心是今年運動局成立後第一個完成ＯＴ委外經營的國民運動中心，市府將投入四億多元興建，預計今年底動工，二年後完工，二○二○年營運。

王慶堂指出，未來大里國民運動中心結合大里運動公園的優美環境以及鄰近纖維博物館、大里市民活動中心，將形成完整的服務園區。

運動局指出，大里國民運動中心規劃地下一層、地上七層的建物，總樓地板面積約一萬一千餘平方公尺，包括有室內溫水游泳池、綜合球場、羽球場、桌球場、體適能中心及韻律教室，並設有室內跑道及壁球室等運動項目，提供地方民眾更多元的運動空間。