〈中部〉心智障礙者性教育 明年出版教材

2017-08-24

二林喜樂保育院推出 盼吸更多關注

〔記者劉曉欣／彰化報導〕花了六年時間，彰化二林喜樂保育院推出「心智障礙者性教育」試用教材，試用結果彙整後，明年出版一千套教材，讓社福機構與團體，一起來重視心智障礙者的性教育。

性教育，也應該包括心智障礙者！「心智障礙者性教育」編輯小組表示，心智障礙者也是有其生理需求，教材以認識自己、適性教導，有關「性需求釋放」的自慰部分或是男性使用保險套的部分，則需要在家長同意下，由男社工來負責教育，而且在家長同意進行保險套教學之前，還要先上兩性關係課程。

「心智障礙者性教育」編輯小組指出，正視心智障礙者生理需求，性教育包括兩性教育，同時學習「什麼是可以公開或必須隱私的行為」，辨識人與人互動的接觸適當範圍，也要從中學習保護自己。

「當初會想要編教材，就是第一線工作人員覺得有需要！」編輯小組表示，心智障礙者就跟所有的人一樣，會隨著年齡增長感受到生理的變化，以往都是自行印些講義或是資料，來幫心智障礙者上課與成長，就像所有人的性教育是都從零開始，只是要每個重點要拆解更多的細節，一步一步的教導。

喜樂保育院院長林玉嫦表示，她特別感謝彰化地檢署以緩起訴處分金的經費來支持，共同關注心智障礙者性教育教材欠缺的現況，也希望明年出版後，吸引更多人關心與投入。