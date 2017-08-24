〈中部〉翻轉教學研習 南投老師自主報名創紀錄

2017-08-24

王政忠夢的N次方工作坊

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕「夢的N次方」─南投縣教師專業成長研習活動，昨有五六一位縣內老師報名參加，國教輔導團和八十位國中小校長投入協助，創下縣內教師自主式研習人數最多的紀錄，縣教育處長也宣布，今年是自主式學習試辦年，鼓勵老師們學習創新教法。

由南投縣中寮鄉爽文國中主任王政忠發起的「夢的N次方」工作坊，昨日首次在南投縣舉辦研習，地點選在南開科大，是暑假額外增加的一場，由國教署補助五十萬元舉辦，有八百名老師參加，其中南投縣內老師原有六五○人報名，最後篩選錄取五六一人。

共篩選錄取五六一位老師

國教署署長邱乾國昨天參加開幕式時強調，翻轉教學促使教師改變教學方法，讓學生更快樂學習，南投縣此次有這麼多老師自發性參與，且有八十位校長和國教輔導團全數投入協助，這種熱情和熱血讓人感動。

南投縣府教育處長李孟珍說，教育要翻轉，老師教學就要創新，而縣府也把今年訂為「南投縣自主學習試辦年」，未來鼓勵學校提計畫辦自主式研習，申請書只要一、兩頁，成果提報也會給予簡化，減少老師們的行政工作量和壓力。

昨日的研習活動共分為國中國文、英文、數學、國小自然、社會、閱讀理解及藝文等十多個組別，由來自全國各地亮點教師進行授課與研討，每場都錄影，將來這些錄影會提供給偏鄉學校作為資料。

昨日的開幕式由民和國中合唱團，帶來世界名曲「拍手歌」及獵歌，教育處長李孟珍透露，原來準備放映改編王政忠小說的「老師，你會不會回來」電影預告片，並偷偷安排十名王政忠的學生獻花，但消息走漏，王政忠婉拒，希望光環留給亮點教師和參加研習的老師，所以感性的節目就取消。