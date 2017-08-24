〈中部〉張花冠陳明文爭執 民進黨嘉縣黨部籲團結

2017-08-24

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕民進黨籍的嘉義縣長張花冠與立法委員陳明文，為下屆該黨縣長人選起紛爭，近日黨籍議員等在臉書上各自表態，發生言語衝突；民進黨嘉縣黨部昨天公布縣內黨籍公職人員及農會總幹事連署書，呼籲雙方理性團結、守護嘉義，避免人選議題引起地方焦慮。

公布黨公職等連署書 盼勿公開表態

縣黨部主委林沐惠說，希望陳明文、張花冠保持冷靜，以大局為重，在全國黨代表大會通過「二○一八年直轄市長暨縣市長提名特別條例」前，雙方盡量少辦大型座談會等，若有也以縣政議題為主，勿公開表態、推薦特定人選。

13鄉鎮市長2未簽 18議員5未簽

嘉縣十三位民進黨籍鄉鎮市長，水上鄉長劉敬祥、太保市長黃榮利未簽，十八位縣議員有黃嫈珺、蔡鼎三、陳柏麟、曾亮哲及詹金繪未簽，議長張明達、副議長陳怡岳有連署，十四位縣、鄉鎮市農會總幹事，僅太保市農會總幹事黃麗貞未簽。

張稱尊重人民選擇 陳指採初選機制

張花冠回應，不需有指定接班人與欽定人選，有興趣、能力者都可出來選，透過民主機制，尊重人民選擇，但支持每個人有表態的自由。

陳明文表示，瞭解黨公職期待，希望嘉義理性團結，縣長人選須照黨內程序進行，若協調不成，會採初選機制來產生；立委蔡易餘說，沒有收到連署書，尊重黨部呼籲，每個人有其支持對象，不要演變成不理性的謾罵與暴力事件。

劉敬祥說，縣長和立委是成熟的政治人物，應由兩人溝通解決，連署若無法改變雙方想法，沒有意義；蔡鼎三認為，應經由開會決議再提出連署，「沒連署不代表不支持，有連署也不代表心裡全盤同意」；黃嫈珺表示，連署書沒有連署提案人與單位，無黨紀處分等強制力，無實質效果，「是簽給誰看？」