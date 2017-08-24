〈中部〉7歲才能遛寵物 玩桌遊長知識

2017-08-24

〔記者曾迺強／大林報導〕玩桌上遊戲也能學習理解寵物生、老、病、死的歷程。南華大學生死學系講師郭慧娟設計「愛寵咖」桌遊，融入法律知識，例如七歲以上才能遛寵物，讓飼主在遊戲過程中，學到尊重生命及處理寵物身後事宜。

南華講師藉遊戲教尊重生命

郭慧娟兩年多前創辦「死亡咖啡館」活動，讓參與者在品嘗咖啡、餐點的輕鬆氣氛中，與殯葬業禮儀師、生死學學者探討嚴肅的死亡議題，其中二十場針對寵物飼主辦理的講座，她發現多數人對現行動保、殯葬法規及飼養寵物的常識不足，據以發想藉遊戲推廣飼主如何面對寵物生病、意外、臨終及死亡的過程。

遊戲時若抽到寵物死亡的卡片，玩家要停下來詢問抽卡者問題，包括需要什麼支持、情緒如何紓解，當中也加入法律知識，例如依「動物保護法」，寵物須由七歲以上的人伴同才能出入公共場所，另有犬、貓平均壽命等冷知識，最後拿到「棒棒腿」卡片最多的人優勝，遊戲人數四至六人，對文字有基本認知的小學生就能迅速上手，遊戲時間約一小時。

郭慧娟說，陸續在台中市圖書館、朝陽科技大學、南華大學推廣這款桌遊，遊戲者認為能從中了解飼養寵物知識的不足，反應不錯。目前桌遊正依使用者回饋不斷改進，有意試玩者可洽南華大學生死學系學會辦公室，或上臉書搜尋「臺灣死亡咖啡館」傳訊聯繫。