〈中部〉空污法修法公聽會 環團籲勿打假球 增好鄰居條款

2017-08-24

〔記者蔡淑媛／台中報導〕環保署擬修空氣污染防制法，昨天在台中召開公聽會，環保及公民團體在會前質疑環保署部分條文是幫財團撐起保護傘，要求環保署不要打假球！並應增列「好鄰居條款」，維護空污下風處居民的健康；環保署強調這次大修法，絕無打假球，也考慮將好鄰居條款納入草案，希望修法順利通過，最快今年底前實施。

台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民，要求空污法刪除所有「會同經濟部或會同有關機關」的文字，他說地方有權加嚴法規管制，但環保署卻為財團多修了好幾條保護傘條文，如果加嚴空氣品質標準還要經濟部同意的話，環保署沒有資格升格為環資部，而且空污防制也要考量污染下風處居民，應在空污法第七條加入好鄰居條款。

彰化守護孩子聯盟張淑芬表示，立法院九月開議後為預算會期，環保署急著在八月底前報行政院轉立法院審議，恐怕是打假球，在空污季前虛應民意，另修正條文還規定各地方空氣污染防制書要經過環保署核定，且環保署沒有授權地方可擬定個別較嚴格的固定污染源設置與操作許可證審查原則、管理辦法、許可證准駁判定、核發許可證等，張淑芬認為這是環保署搞獨裁，讓中央大權在握，藐視地方自治。

環保署空保處處長蔡鴻德昨天主持公聽會後否認打假球說法，澄清「會同經濟部或會同有關機關」文字已在草案預告時都刪除，針對地方加嚴法規管制，環保署並無授權的相關條文。