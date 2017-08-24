〈中部〉反設廢棄物處理場 精科廠商、居民抗議

2017-08-24

精科門面恐遭污染 要求環保局撤案

〔記者蘇金鳳／台中報導〕不滿一家環保公司要在台中市精密機械科技創新園區（簡稱精科）的精科五路及向上路口設「廢棄物處理場」，廠商及居民廿三日齊集現場拉起白布條抗議，指該區是精科的門面，而且設廢棄物處理場會污染環境，眾人反對到底，要求中市環保局撤案。

環保局表示，和多利環保公司日前申請於南屯區公有設施保留地—垃圾處理場用地設置「乙級營建混合物資源回收分類處理場」，該公司依法提出申請，環保局依法受理審查。先前已於五月廿四日辦理會勘，會勘時民眾提出部分疑慮，因此環保局昨天再辦理第二次會勘，請業者就設備內容、污染防制、交通路線規劃、景觀綠美化等項目妥善說明，讓當地民眾充分了解。

和多利環保公司計畫在精科五路、向上路口設立廢棄物處理場，面積約○．五公頃。

三年前遭反對停止 現在又重起爐灶

精密機械園區廠協會與附近的住戶、市議員朱暖英、劉士州等二、三百人昨上午齊聚園區的精科五路及向上路口拉白布條抗議，指環保局要讓和多利環保公司在該處設廢棄物處理場，勢必會污染工業區及當地環境，也影響園區的門面。

精科廠協會創會理事長江進助及前理事長莊國奮表示，精科目前已有一百四十多家廠商進駐，投資金額達五千億元，年營業額一千多億元，三年前和多利環保公司就想要設立廢棄物處理場，當時因廠商及住戶反對才停止，沒想到三年後又來一次，讓廠商十分憤怒，要求市府撤案。

市議員朱暖英及劉士州都表示，精科附近每天都有上萬人進出，門前卻有廢棄物處理場，教廠商及民眾情何以堪？而且此案在前市長胡志強時代早已停止，不明白現任市長林佳龍為何又要重啟？

文山環境保護自救會長陳文忠及文山里長黃美玉都表示，南屯不但有焚化爐、還有垃圾掩埋場、污水處理場、水肥場，現在又要來一個廢棄物處理場，讓南屯人情何以堪，反對到底。

和多利環保公司委託的顧問公司楊姓代表表示，和多利是環保公司，絕對不會污染環境。